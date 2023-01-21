«Сможем порадоваться солнышку»: москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всю неделю в столице ожидается небольшой мороз, при этом погода будет довольно комфортной. К концу недели возможно увеличение количества осадков. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Эксперт обратила внимание на то, что в ближайшее время в Москве наметится понижение температуры.

— Температурный режим будет меняться в сторону понижения. Уже в ночь на воскресенье температура в столичном регионе будет порядка минус 4–6 градусов, по области — до минус 8. Дневная останется на уровне минус 3–5 градусов. В начале следующей недели самая холодная ночь будет 24 января. В ночь на 24 число температура в Москве составит порядка минус 9–11 градусов, дневная — минус 5–7, — рассказала метеоролог.

По словам Поздняковой, в последующие дни преобладающая температура в ночные часы составит порядка минус 6–11 градусов, дневная будет колебаться в пределах минус 2–7 градусов. Такие показатели близки к климатической норме, подчеркнула эксперт.

Самым теплым днем на неделе может стать четверг, уточнила специалист.

— Наверное, самый теплый в предстоящие пять дней — сегодня. К четвергу атмосферное давление начнет понижаться, и в дневные часы температура составит порядка минус 3–5 градусов. Возможно, этот день будет с самой высокой (хоть и отрицательной) температурой на неделе. А самая холодная ночь ожидается в ночь на вторник, — спрогнозировала Позднякова.

Так как на неделе прогнозируется переменная облачность, то москвичи смогут порадоваться солнышку, уверена эксперт. Существенных осадков не ожидается, но возможен слабый снежок без образования свежевыпавшего снежного покрова.

Благодаря отсутствию ветра погода будет довольно комфортной, уверена собеседница «ВМ».

— Сильного ветра на неделе вообще не ожидается. Ветер стихнет, ослабнет до умеренного. Эффективная температура будет соответствовать реальной, которую покажут термометры на метеостанциях, — отметила она.

Всю неделю атмосферное давление будет выше климатической нормы. Только 26 января оно начнет понижаться, и характер погоды поменяется в сторону увеличения облачности и осадков именно 26 числа, заключила эксперт.