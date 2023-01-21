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Скончалась актриса Майя Менглет

Араз Салехов
Общество
Скончалась актриса Майя Менглет
Фото: РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов

Советская актриса Майя Менглет умерла на 88-м году жизни. Об этом стало известно в субботу, 21 января.

Актриса скончалась в Австралии. В австралийскую столицу Мельбурн знаменитость переехала много лет назад вместе с семьей. На данный момент неизвестно, из-за чего умерла звезда. Лишь известно, что последние часы она провела в окружении близких людей.

Майя Менглет родилась 8 августа 1935 года в Москве. Она знакома зрителям по роли в фильме «Дело было в Пенькове». Всего за свою творческую деятельность Майя приняла участие в 18 кинокартинах.

Артистку сравнивали с итальянской актрисой Софи Лорен. Менглет могла стать суперзвездой киноиндустрии, но артистка выбрала сцену Театра имени Станиславского, где она с мужем Леонидом Сатановским служила до начала нулевых.

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