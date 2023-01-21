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Мужчина насмерть разбился на стройке в Москве, упав с высоты шестого этажа

Араз Салехов
Происшествия
Мужчина насмерть разбился на стройке в Москве, упав с высоты шестого этажа
Фото: Пресс-служба Совфеда
Москва, улица Зорге Карта всех событий

На строительном объекте на улице Зорге с высоты шестого этажа упал рабочий. Об этом в субботу, 21 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, мужчина скончался на месте от полученных травм. Координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.

Видео: Прокуратура Москвы

В ходе работ прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе факты нарушения техники безопасности и охраны труда. Помимо этого, городское ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту смерти.

18 января шестиклассник упал с высоты девятого этажа на западе столицы и выжил. По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел на Большой Очаковской улице. Ребенок выпал из окна и получил множественные травмы. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован.

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