Мужчина насмерть разбился на стройке в Москве, упав с высоты шестого этажа
На строительном объекте на улице Зорге с высоты шестого этажа упал рабочий. Об этом в субботу, 21 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, мужчина скончался на месте от полученных травм. Координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.
В ходе работ прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе факты нарушения техники безопасности и охраны труда. Помимо этого, городское ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту смерти.
18 января шестиклассник упал с высоты девятого этажа на западе столицы и выжил. По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел на Большой Очаковской улице. Ребенок выпал из окна и получил множественные травмы. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован.