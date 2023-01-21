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Приметы и советы

«Нет совсем безобидных»: названы наименее вредные для фигуры десерты

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Нет совсем безобидных»: названы наименее вредные для фигуры десерты
Фото: Pexels

Полностью безвредных для фигуры десертов не существует. Однако есть ряд десертов, которые не содержат значительного количества сахаров и потому оказывают меньшее влияние на здоровье. Например, к подобным десертам можно отнести горький шоколад или фрукты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

— Нет десертов, которые совсем безобидны для фигуры. Небольшое количество черного шоколада небезвредно для фигуры, но это десерт полезный, который может применяться как лекарство. Дольку максимально горького шоколада в день можно рассасывать, — рекомендовала эксперт.

Хорошим вариантом будут фруктовые или ягодные пюре. Кроме того, в качестве легкого десерта можно посоветовать зефир, пастилу или сорбет, уточнила Соломатина.

Фрукты и ягоды также можно отнести к довольно полезным десертам, уверена врач.

— Ягоды менее опасны, особенно несладкие: клубника, черника, малина, голубика. Фрукты более коварны: так как в них больше фруктозы, они чаще бывают более сладкими. Но все зависит от количества сахара. Там в основном вода и клетчатка, поэтому сахара все равно не так много, как в десертах, в которые кладется добавленный сахар, где есть белая мука, жиры и т. д., — отметила собеседница «ВМ».

Несмотря на калорийность, сухофрукты довольно полезны благодаря содержанию минералов, витаминов и клетчатки, заметила специалист. Так как сухофрукты довольно концентрированные, то при приготовлении из них компота процент жидкости должен быть значительно больше количества сухофруктов, заключила Соломатина.

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