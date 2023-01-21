Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 28-м километре МКАД

Евгений Жуков
Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 28-м километре МКАД
Фото: Depositphotos
МКАД, 28-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 28-го километра МКАД, в районе развязки с М-4 произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение в районе ДТП осложнено, по возможности выбирайте альтернативные маршруты, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На текущий момент на месте работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

20 января на Тургеневской площади автомобиль врезался в фасад здания. На месте инцидента работали оперативные службы.

Причины произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Также было опубликовано видео с моментом аварии.

МКАД Автомобили ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте