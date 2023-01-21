ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 28-м километре МКАД

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МКАД, 28-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 28-го километра МКАД, в районе развязки с М-4 произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение в районе ДТП осложнено, по возможности выбирайте альтернативные маршруты, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На текущий момент на месте работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

20 января на Тургеневской площади автомобиль врезался в фасад здания. На месте инцидента работали оперативные службы.

Причины произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Также было опубликовано видео с моментом аварии.