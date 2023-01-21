Дунуть в трубочку: автоэксперт Колодочкин объяснил, почему нельзя отказываться от медосвидетельствования

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Если грамотно разговаривать с остановившим сотрудником ГИБДД, то высок шанс, что инспектор просто передумает просить водителя «дунуть в трубочку». Напрямую отказываться от медосвидетельствования нельзя, так как после этого автолюбителя автоматически посчитают нетрезвым. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Собеседник «ВМ» уверен, что уверенное общение с инспектором обычно помогает избежать дополнительных процедур.

— Нужно вести себя максимально спокойно и объяснить, что вы абсолютно трезвый. Можно сказать, что ни у вас, ни у сотрудника ГИБДД времени, наверное, нет; что вы совершенно не пьете, но если так нужно, то готовы пройти освидетельствование, — отметил эксперт.

Не стоит хамить или говорить инспектору, что он не имеет права проводить освидетельствование: сотрудник ГИБДД может из принципа заставить водителя воспользоваться алкотестером. Отказываться также не нужно, потому что отказ от освидетельствования запишут в протоколе и приравняют к положительному результату теста, а это влечет лишение прав, предупредил Колодочкин.

Если алкотестер говорит о наличии алкоголя в организме, а водитель трезв, то он имеет возможность отстоять свою правоту, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если показания прибора ложноположительные, нужно объяснить, что такого не может быть. Надо ехать в специальное учреждение и подтверждать, что это явная ошибка. С этого времени ситуация работает против вас: у инспектора есть ощущение козыря, но нужно идти до последнего, — уверен специалист.

Автоэксперт отметил, что алкотестер может ошибочно сработать на лекарства. В этом случае доказать свою невиновность можно только у врача, заключил Колодочкин.