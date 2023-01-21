Ряд краснокнижных птиц заметили в Измайловском лесопарке в 2022 году

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Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

В рамках ежегодного учета животных на подведомственных территориях специалисты Мосприроды зафиксировали в 2022 году в Измайловском лесопарке птиц, внесенных в Красную книгу Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управы района Северное Измайлово.

— Редкие краснокнижные животные в 2022 году фиксировались и в Измайловском лесопарке — черный коршун, цапля серая и зеленый дятел, — говорится в сообщении.

Отмечается, что профильные специалисты Мосприроды во время учета особое внимание уделяют наблюдениям за представителями Красной книги Москвы. В конце 2022-го она была выпущена в новой редакции, передает сайт управы.

До этого сообщалось, что сотрудники Мосприроды зафиксировали 240 видов животных на природных территориях столицы в 2022 году.

В частности, среди краснокнижных животных, замеченных в 2022 году, числятся сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Измайлово».