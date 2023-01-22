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ВСУ нанесли пять ударов по Стаханову

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
ВСУ нанесли пять ударов по Стаханову
Фото: glava-lnr.info

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу город Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР), заявил в воскресенье, 22 января, бывший глава представительства региона в России Родион Мирошник.

По его словам, украинские силы нанесли удар по Стаханову, предположительно из ракетной системы залпового огня (РСЗО). Мирошник на своем канале в Telegram со ссылкой на местных жителей рассказал о пяти ударах в районе машиностроительного завода, находящегося в пределах города.

В середине декабря стало известно, что при обстреле украинскими военными Лантратовки в ЛНР погибли 11 человек. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Кроме того, шесть жилых домов и отделение почтовой связи Лантратовки также получили повреждения. Уточняется, что украинские военные использовали для обстрела американскую РСЗО M142 HIMARS.

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