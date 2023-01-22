«Вымарал в грязи свою Родину»: в ГД предложили исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

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Литературные произведения, которые не прошли «испытания временем» и не соответствуют действительности, к примеру «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, обязаны быть исключены из школьной программы по литературе, уверен первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

По его словам, в 2023 году будут внесены «необходимые изменения» в школьную программу. Целый ряд произведений советских авторов, в том числе «Молодая гвардия» Александра Фадеева, должны вернуться в нее.

— Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, «сплетни в виде версий», как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены, — подчеркнул Вяткин.

Парламентарий отметил, что законодатели не собираются «рубить с плеча», но рассчитывают восстановить историческую справедливость в отношении советских книг, которые воспитывают чувство патриотизма.

В качестве примера произведения, которое должно быть исключено из школьной программы, депутат назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. По словам Вяткина, в этом произведении многое было «высосано из пальца» и выдумано автором, пишет ТАСС.

— Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину, — добавил депутат.

В конце декабря глава Минпросвещения России Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.