Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску бронетехники западного производства в район населенного пункта Сватово. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

— По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово, — цитирует Марочко ТАСС.

До этого Андрей Марочко сообщил, что за несколько дней специалисты госпитализировали около 100 солдат ВСУ с признаками обморожения. По словам военнослужащего, примерно у 40 процентов из них были обнаружены травмы тяжелой степени.

5 января командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск заявил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Сватовском направлении. Он отметил, что украинские войска в данном районе применяют несколько тактик ведения боя.