«Все наоборот получилось»: Шац рассказал о конфликте с Бочаровым

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Бывшие коллеги по юмористической программе «33 квадратных метра» актеры Михаил Шац* и Андрей Бочаров даже вне съемочной площадки поддерживали теплые отношения, но из-за политических взглядов у них возник конфликт. В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» телеведущий поделился подробностями ссоры.

По словам Шаца, подобные расколы можно встретить в любой ячейке общества. Особенно сильно они проявляются в семьях, где младшее и старшее поколения не могут понять друг друга.

— Смотри, как в семейке «33 квадратных метра» все наоборот получилось. Сынуля оказался плохим, — сказал актер.

Помимо этого, на конфликт сильно повлияла критика Бочарова в адрес Шаца и его экс-супруги Татьяны Лазаревой**. В своем блоге актер назвал пару предателями Родины, а телеведущего обвинил в алкоголизме.

До этого певица Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с коллегой по цеху Полиной Гагариной. По словам знаменитости, причиной ухудшения отношений стала поездка подопечной продюсера Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году.

*Михаил Шац — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**Татьяна Лазарева — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.