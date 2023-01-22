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Приметы и советы

Прохор Шаляпин пояснил, почему многие мужчины ему завидуют

Ирина Игнатенко
Общество
Прохор Шаляпин пояснил, почему многие мужчины ему завидуют
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певец Прохор Шаляпин рассказал, как к его образу жизни относятся мужчины, а также чего они ему желают.

Артист отметил, что не только женщины завидуют друг другу: и среди мужчин есть невидимая борьба и конкуренция. Многие, наблюдая за свободной жизнью артиста, по его словам, завидуют ему и говорят неприятные вещи за спиной. Шаляпин отметил, что старается не обращать на это внимания.

— Я понимаю, что старших мужчин задевает то, что возраст ушел, я ухаживаю за собой и, конечно, мой свободный образ жизни, — заявил Шаляпин в интервью Пятому каналу.

По его мнению, злость и агрессию к нему испытывают не потому, что он ведет неправильный образ жизни: причина кроется в самих людях. Люди часто завидуют богатым и успешным личностям, подчеркнул он.

До этого стало известно, что Шаляпин разошелся с возлюбленной, телеведущей и певицей Ольгой Сан из-за ее сильной ревности и напоминаниях о бывших женах.

Кроме того, артист решил пересмотреть подход к выбору спутницы. Так, певца начал волновать вопрос о продолжении рода.

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