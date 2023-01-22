Bloomberg: Германия стала больше зависеть от Норвегии после отказа от газа из России

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Отказавшись от газа из России, Германия стала еще сильнее зависеть от угля и поставок газа из Норвегии. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации издания, Германия не столкнется с нехваткой газа этой зимой, однако проблема его дефицита может вернуться в 2024-м и позднее.

В 2023 году заменить российский газ, который Германия не получает с сентября 2022-го, удалось при помощи закупки сжиженного природного газа, поставок из Норвегии и возвращения к использованию угля. Однако Германии необходимы масштабные инвестиции в строительство новых терминалов по приему природного газа.

А закупки газа в Норвегии, на которую в настоящее время приходится около 33 процентов поставок этого ресурса, а также в Нидерландах, не могут быть постоянным решением проблемы. Кроме того, эти ресурсы ограничены, отмечает Bloomberg.

До этого госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что возвращение российского газа на рынок ЕС станет большим облечением и поможет стабилизировать цены. По его мнению, европейские страны на данном этапе пытаются разнообразить свои источники углеводородов.

Россия может возобновить поставки электроэнергии в Европу, в том числе в Финляндию и прибалтийские страны. Прогноз «Системного оператора» свидетельствует, что страна может поставить в Финляндию до 4 миллиардов киловатт электроэнергии в час в 2023 году.