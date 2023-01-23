Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как вести себя с кошками 26 января

Евгений Жуков
Общество
Народный календарь. Как вести себя с кошками 26 января
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

26 января православные христиане вспоминают святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. По народному календарю дата получила название Ермилов день.

В этот день в особом почете были мелкие домашние животные — собаки и кошки. С кошками в простонародье было связано немало примет и суеверий.

Считается, что эти животные самые чувствительные к переменам погоды. Также у наших предков водилось, что если в доме есть больной, то для скорейшего выздоровления надо его в Еремин день посадить на место, где любит лежать кошка.

Чтобы ребенок в течение года быстро засыпал и крепко спал по ночам, вечером на Ерему, прежде чем положить малыша спать, в его колыбельки должно побывать животное. А вот тот, кто в этот день рядом с кошкой уснет, тот рассудок потеряет.

Приметы погоды:

Туманный круг около месяца — к метели.

Вокруг Луны виден круг — будет метель.

В лесу слышен треск деревьев — к затяжным морозам.

Рядом за окном защебечет большая синица — к ранней весне.

Именины отмечают: Афанасий, Максим, Никифор, Никодим, Пахом, Петр, Яков.

Православие Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте