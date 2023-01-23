Общегородской турнир по шахматам пройдет в центрах московского долголетия

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Центры московского долголетия впервые проведут общегородской турнир по шахматам, в котором примут участие не менее 1,5 тысячи участников проекта. Об этом сообщила в понедельник, 23 января, руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

— Этот год мы начинаем с полезных и интеллектуальных мероприятий. Наши активные участники из центра московского долголетия «Котловка» выступили с инициативой проведения шахматного турнира. Мы, конечно, поддержали эту идею, ведь шахматы действительно пользуются большой популярностью у москвичей старшего возраста, — сказала она.

Турнир пройдет в формате быстрых шахмат. Это значит, что каждому участнику будет выделено не более десяти минут на обдумывание хода. Соревнования пройдут на районном, окружном и городском уровнях. Заявочная кампания для участия продлится до 29 января, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в прошедшем 2022 году центры московского долголетия посетили миллион раз. На сегодняшний день в городе функционирует 71 центр, только в 2022 году их открылось 50.