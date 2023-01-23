Подмосковные спасатели напомнили о правилах выхода на лед

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Заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что в ходе патрулирования спасатели довели до рыбаков информацию о состоянии льда и напомнили им правила выхода на лед в зимний период.

Он отметил, что перепады температуры воздуха в январе повлияли на структуру и толщину льда на водоемах столичного региона. Подтаивая и снова замерзая, ледяная кромка рек и озер стала многослойной и хрупкой. Рыбакам нужно проявлять осторожность при выходе на лед и брать с собой специальные спасательные средства.

При нахождении даже на самом толстом ледяном панцире не будет лишней пешня. Она необходима для определения надежности ледовой поверхности и подстраховки при передвижении по замерзшему водоему. Также можно подать пешню провалившемуся товарищу, чтобы вытащить его из полыньи.

Также стоит взять с собой веревку, утяжеленную грузом, она может помочь вытянуть пострадавшего из полыньи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Накануне мужчина и девушка провалились под лед в Петербурге. Трагедия произошла возле дамбы C-1. Спасателям удалось вытащить на берег девушку и оказать ей необходимую помощь, передает ФАН.

До этого две школьницы на юге столицы провалились под лед, гуляя на Москве-реке. Об этом стало известно в понедельник, 16 января. Девочкам оказали помощь прохожие.