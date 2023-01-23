СК проверит деятельность врача Дмитрия Раевского

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Следственный комитет организовал проверку деятельности врача Дмитрия Раевского. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

По предварительным данным, ведомство организовало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

При этом мужчина на данный момент находится на территории Казахстана, где у него также есть сеть клиник, сообщил Telegram-канал «112».

На территории России у Раевского есть сеть медицинских учреждений, в которых, как утверждает психолог, используются новаторские интегративные методы лечения.

Другую проверку в отношении деятелей медицины проводил Росздравнадзор. Ведомство заинтересовалось квалификацией бригады скорой помощи, которая не смогла отличить мертвого пациента от живого.