Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД: Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией

Александр Афонин
В мире
МИД: Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российское руководство приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией в качестве ответных мер на политику Таллина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России в понедельник, 23 января.

По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией. Одним из последних шагов на данном пути стало сокращение численного сотрудников российского посольства в Таллине. Это стало свидетельством развала связей между странами.

— В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах, — говорится в сообщении.

Помимо этого, 23 января в МИД РФ был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему высказали протест по поводу решений Таллина, а также обязали покинуть пределы России до 7 февраля, отметили в Telegram-канале ведомства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 12 января высказал мнение, что конфликт Эстонии и России чреват «глобальными последствиями». Поводом для этого стала поддержка Еврокомиссии конфискации российских финансовых активов.

Эстония Россия МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте