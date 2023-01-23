МИД: Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией

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Российское руководство приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией в качестве ответных мер на политику Таллина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России в понедельник, 23 января.

По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией. Одним из последних шагов на данном пути стало сокращение численного сотрудников российского посольства в Таллине. Это стало свидетельством развала связей между странами.

— В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах, — говорится в сообщении.

Помимо этого, 23 января в МИД РФ был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему высказали протест по поводу решений Таллина, а также обязали покинуть пределы России до 7 февраля, отметили в Telegram-канале ведомства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 12 января высказал мнение, что конфликт Эстонии и России чреват «глобальными последствиями». Поводом для этого стала поддержка Еврокомиссии конфискации российских финансовых активов.