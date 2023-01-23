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Приметы и советы

Уникальный жилой комплекс возведут рядом с метро «Сухаревская»

Александр Афонин
Город
Уникальный жилой комплекс возведут рядом с метро «Сухаревская»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Москва, Садовая-Сухаревская улица, 14 Карта всех событий

Рядом с электротеатром «Форум» планируется строительство многофункционального жилого комплекса, который представит собой здание-скульптуру. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Новый проект — яркий и смелый, я уверен, что он станет настоящей сенсацией. Сложные кубические фасады выполнят в черном цвете, который по-прежнему является редким для московской застройки. Здание создает превосходный контраст с историческим зданием электротеатра, — сказал он.

Площадь 13-этажного здания составит 10 тысяч квадратных метров. В нем разместят роботизированный паркинг на 77 машино-мест. Помимо этого, в рамках работ специалисты проведут реставрацию электротеатра.

В бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», авторов проекта, добавили, что дом будет иметь полностью симметричную форму. В нижней части здания обустроят двор, в центре — просторные квартиры, а в верхней части расположатся пентхаусы.

До этого сообщалось, что на улице Свиридова в западной части столицы построят два корпуса нового бизнес-центра в виде прозрачных ледяных кубов. Городское руководство стремится к тому, чтобы в столице появлялось больше «знаковых архитектурных проектов».

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