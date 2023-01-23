Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставку Музея Победы о Сталинградской битве покажут в СНГ

Лейла Алиева
Общество
Выставку Музея Победы о Сталинградской битве покажут в СНГ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В семи странах СНГ откроется выставка Музея Победы «Ледяная петля Сталинграда» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Первая экспозиция открылась сегодня в Русском доме в Ташкенте, также экспозицию представят в Ереване, Минске, Астане, Кишиневе и Тирасполе. Онлайн-выставку разместят на сайтах Российских информационно-культурных центров в Баку и Бишкеке.

В создании выставки участвовали музеи стран СНГ: мемориальный комплекс «Парк Победы» государственный музей «Шон-Шараф» (музей «Славы») Республики Узбекистан, Национальный исторический музей Кыргызской Республики, Музей независимости Азербайджана, Военно-исторический музей «Мать Армения» МО РА, Музей истории Армении, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой», Поисковое движение Молдовы.

25 января студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. В этот день столичные учащиеся увидят выставку «Молодая гвардия», экспозицию «Подвиг Армии», Зал исторической правды, зал «Лица Победы» и многое другое.

СНГ Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте