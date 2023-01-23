Выставку Музея Победы о Сталинградской битве покажут в СНГ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В семи странах СНГ откроется выставка Музея Победы «Ледяная петля Сталинграда» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Первая экспозиция открылась сегодня в Русском доме в Ташкенте, также экспозицию представят в Ереване, Минске, Астане, Кишиневе и Тирасполе. Онлайн-выставку разместят на сайтах Российских информационно-культурных центров в Баку и Бишкеке.

В создании выставки участвовали музеи стран СНГ: мемориальный комплекс «Парк Победы» государственный музей «Шон-Шараф» (музей «Славы») Республики Узбекистан, Национальный исторический музей Кыргызской Республики, Музей независимости Азербайджана, Военно-исторический музей «Мать Армения» МО РА, Музей истории Армении, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой», Поисковое движение Молдовы.

25 января студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. В этот день столичные учащиеся увидят выставку «Молодая гвардия», экспозицию «Подвиг Армии», Зал исторической правды, зал «Лица Победы» и многое другое.