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Трое мужчин ворвались в квартиру жительницы Подмосковья и ограбили ее

Евгений Белоусов
Происшествия
Трое мужчин ворвались в квартиру жительницы Подмосковья и ограбили ее
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которых подозревают в ограблении квартиры в подмосковном поселке Беливо. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 23 января.

— В дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестные проникли путем повреждения входной двери в квартиру в поселке Беливо, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», злоумышленники применили к женщине насилие и похитили из квартиры золотую цепочку с кулоном, серебряную цепочку с крестиком, два мобильных телефона, а также кошелек с деньгами. Общий материальный ущерб составил более 77 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых, все они были ранее судимы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Недавно сообщалось, что в Москве орудовал телефонный грабитель. Он напал на женщину на станции метро «Курская» и попробовал убежать от полиции в тоннель. Мужчина чуть не попал под поезд, но был задержан.

Другое преступление произошло в Подмосковье. Двое злоумышленников украли сумку у женщины из машины, в момент, когда пострадавшая находилась внутри. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, оказалось, что это не первое их ограбление.

Подмосковье грабеж Полиция
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