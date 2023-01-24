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Вожатые со всей России встретятся на московском слете 29 января

Александр Афонин
Город
Вожатые со всей России встретятся на московском слете 29 января
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Москва, Шереметьевская улица, 2 Карта всех событий

В рамках Дня российского студенчества 29 января состоится IX Московский слет вожатых, в котором примут участие воспитатели и студенты со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 24 января.

— В этом году мы вернулись к прежнему формату. Слет вновь соберет вожатых из разных лагерей и педотрядов и позволит им лично пообщаться в неформальной обстановке, найти единомышленников и почувствовать себя частью большого дружного комьюнити, — сказала заместитель генерального директора Мосгортура Юлия Силенко.

Мероприятие пройдет на площадке Московского молодежного центра «Планета КВН». Прошлые два года из-за пандемии коронавируса слет вожатых проводился в онлайн-формате. Однако в этом году мероприятие вернулось к прежнему формату, что позволит участникам лично подвести летние итоги, обменяться опытом и многое другое, передает официальный сайт мэра столицы.

С 25 по 27 января состоится интерактивная программа для молодежи, приуроченная ко Дню студенчества. Для молодежи Москвы подготовили десятки экскурсий, выставок, патриотических мероприятий, интеллектуальных игр и спортивных соревнований.

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