«Я просто тряпка!»: Тодоренко потратила более трех миллионов рублей из-за каприза сына

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Телеведущая Регина Тодоренко уехала из России заявив, что сделала это ради своего старшего сына. Историей своего путешествия она поделилась на личной странице в социальных сетях.

— Уже несколько недель я живу с ощущением, что я — плохая мать. Мне сложно говорить детям «нет». Все время хочется им угодить, чтобы видеть на лице улыбку, — рассказала она.

По словам Тодоренко, несколько недель назад ее старший сын Миша сказал ей, что хочет увидеться со своей подругой Эмили, которая живет в США. Недавно мальчик признался в своих чувствах к подруге.

— Перелеты очень тяжелые — около 25 часов в воздухе. Лететь с двумя детками не так уж и просто. Про цену на билеты я вообще молчу — 50 тысяч долларов, — пожаловалась знаменитость.

Несмотря на это, она не смогла отказать ребенку и купила билеты более чем за три миллиона рублей. В свое оправдание телеведущая заявила: «Я просто тряпка!».

До этого сообщалось, что звездная блогерша Лена Миро раскритиковала Тодоренко за то, что та занимается не своим ребенком, а скоростным похудением. По мнению Миро, телеведущей следует чаще гулять, полноценно питаться и кормить ребенка.