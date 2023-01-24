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Депутаты Госдумы предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России

Александр Афонин
Общество
Депутаты Госдумы предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым выступили с инициативой уменьшить пенсионный возраст для работников Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Решение связано с тем, что до вхождения в состав России пенсионный возраст в регионах составлял 60 лет для мужчин и 55 для женщин. После включения в состав страны пенсионные условия для граждан ухудшились. В связи с этим депутаты предлагают вернуть для них прежний порог.

— Убежден, что необходимо предоставить жителям этих территорий, достигшим возраста 60 и 55 лет, право на пенсию по старости. Это не только восстановит социальную справедливость, но и создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях, — сказал Миронов.

Соответствующий законопроект уже направлен на заключение в правительство России. Он предполагает поправки к закону «О страховых пенсиях» и будет распространяться на граждан, которые имеют более 15 лет трудового стража, полученного с 18 марта 2014 года, передает ТАСС.

11 января президент России Владимир Путин заявил, что новые регионы страны необходимо подключить к национальным проектам. По его словам, это позволит обеспечить их стабильным финансированием.

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