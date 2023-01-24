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Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков

Араз Салехов
Общество
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В российских аптеках нет дефицита антибиотиков. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

— В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются, — говорится в сообщении.

Согласно данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте имеется: свыше 10,5 миллиона упаковок препарата с международным непатентованным наименованием амоксициллин; свыше 6,4 миллиона упаковок амоксициллина + клавулановой кислоты; более 2,4 миллиона упаковок цефуроксима; более 2,4 миллиона упаковок цефексима и более 2,1 миллиона упаковок кларитромицина, цитирует сообщение РИА Новости.

В Госдуму внесли проект о штрафах для фармацевтов, которые продают лекарства без рецепта. «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом, как отследить незаконную продажу таблеток и что предполагает инициатива.

В январе ведомство сообщило, что на российском рынке запасы препарата от аллергии «Сталораль» превышают среднегодовой спрос потребителей. При этом в аптеках имеются и альтернативные препараты для лечения аллергии как иностранного, так и российского производства в различных формах.

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