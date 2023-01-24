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Минобороны России показало кадры работы танка под прикрытием БМПТ «Терминатор»

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Минобороны России показало кадры работы танка под прикрытием БМПТ «Терминатор»
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показана работа российского танка под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» во время уничтожения атакующей группы пехоты ВСУ. Соответствующие кадры распространила пресс-служба ведомства во вторник, 24 января.

— Выдвижение атакующей группы было вскрыто в лесном массиве разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов. Навстречу боевикам выдвинулся российский экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор» и открыл огонь по наступающим, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российские военные сумели обойти противника с фланга и открыли огонь по бронетехнике. После ликвидации танка украинские военнослужащие скрылись с места.

Видео: Telegram / Минобороны России

До этого Минобороны России поделилось еще одними кадрами боевого применения высокоточных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованном видео показано уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ, находившихся на большом удалении.

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