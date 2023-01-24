Минобороны России показало кадры работы танка под прикрытием БМПТ «Терминатор»
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показана работа российского танка под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» во время уничтожения атакующей группы пехоты ВСУ. Соответствующие кадры распространила пресс-служба ведомства во вторник, 24 января.
— Выдвижение атакующей группы было вскрыто в лесном массиве разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов. Навстречу боевикам выдвинулся российский экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор» и открыл огонь по наступающим, — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как российские военные сумели обойти противника с фланга и открыли огонь по бронетехнике. После ликвидации танка украинские военнослужащие скрылись с места.
До этого Минобороны России поделилось еще одними кадрами боевого применения высокоточных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованном видео показано уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ, находившихся на большом удалении.