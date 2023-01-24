Онищенко рассказал о производстве вакцин в России

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Россия обеспечивает национальный календарь прививок за счет собственных вакцин, в этом плане страна не зависит от западных стран. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко отметил, что людям не стоит забывать о вакцинации, особенно тем, у кого есть хронические заболевания или пожилым. Он подчеркнул, что стоит прислушиваться к рекомендациям врачей, чтобы избежать серьезных осложнений при развитии различных заболеваний.

Он также добавил, что в России нужно продолжать развивать фармацевтическую промышленность, уделять внимание разработке новых лекарственных препаратов, передает НСН.

Ранее глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам, планирующим детей, сделать прививку от коронавируса. Тяжелое течение заболевания негативно сказывается на репродуктивной функции, передает РИАМО.

Усовершенствование вакцины против коронавируса, в том числе и против нового штамма «кракен», может занять несколько месяцев. Об этом в пятницу, 13 января, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.