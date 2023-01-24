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Советский легкоатлет и сценарист Герман Климов скончался на 82-м году жизни

Александр Афонин
Общество
Советский легкоатлет и сценарист Герман Климов скончался на 82-м году жизни
Фото: Pexels

Советский сценарист, писатель и мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике Герман Климов ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

— 23 января скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов. Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино, — говорится в сообщении.

Представители Союза кинематографистов России, Гильдии кинодраматургов СК РФ выразили соболезнования семье и близким сценариста, добавили в пресс-службе.

Герман Климов родился 9 мая 1941 года в Сталинграде. В спорте он впервые заявил о себе в 1962 году, когда выиграл бронзу в десятиборье на чемпионате СССР в Москве. Позже легкоатлет становился участником советской сборной на чемпионате Европы.

Помимо этого, Климов запомнился многим как успешный сценарист. По его работам были поставлены такие фильмы, как «Мужские игры на свежем воздухе», «Прощание» и «Ни шагу назад».

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