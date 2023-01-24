Собянин: Предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на треть

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В период с январь по ноябрь 2022 года столичные предприятия увеличили выпуск электрооборудования почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом во вторник, 24 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За последний год мы присвоили двум предприятиям, выпускающим кабельную продукцию, статус промышленного комплекса, что позволяет получать значительные налоговые преференции и направлять сэкономленные средства на собственное развитие, — рассказал мэр.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает компаниям льготные кредиты для реализации инвестиционных программ — в середине лета ставка по ним была снижена с девяти до трех процентов. Максимальный размер кредита по этой программе достигает три миллиарда рублей, а срок оказания поддержки составляет три года, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр рассказал о планах благоустройства Москвы в текущем году. В планах на предстоящий год стоит благоустройство 19 улиц, переулков, площадей и бульваров. Помимо этого, специалисты приведут в порядок 74 парка и сквера, а также установят 31 тысячу осветительных приборов.