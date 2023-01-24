ФСБ разгромила ячейку исламистов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

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Сотрудники ФСБ задержали шестерых членов ячейки исламистов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО (международная террористическая организация — прим. «ВМ»), пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные исламисты также во время собраний вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Координировали их действия украинские эмиссары, добавили в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных большое количество запрещенной в России экстремистской литературы. Сейчас по факту случившегося уже возбуждены уголовные дела, говорится на официальном сайте ФСБ.

Осенью прошлого года силовики пресекли деятельность столичной ячейки международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра»**. Сотрудники ФСб выявили круг лиц, которые занимались организацией встреч экстремистов, распространением религиозной литературы и вербовкой новых адептов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

** «Ат Такфир Валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением и запрещена на территории России.