Москвичам рассказали о молодежных проектах, получивших грантовую поддержку мэра

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 2022 году 56 проектов некоммерческих организаций (НКО) стали победителями конкурса грантов мэра столицы в номинации «Молодежь Москвы».

Одним из них стал проект «Рэп-театр» автономной некоммерческой организации «Научно-практический просветительский центр общественного здоровья». Организаторы проведут открытый кастинг среди студентов творческих вузов, с которыми будет создано театрализованное шоу, где классические литературные произведения будут озвучены в стиле хип-хоп.

— Спектакль, сыгранный молодыми актерами, которые читают рэп, поют и играют на сцене, вдохнет новую жизнь в великое произведение. Постановка будет интересна не только тем, кто хорошо знает и любит роман, но и тем, кому язык классической литературы кажется слишком сложным, — рассказал создатель проекта и автор текстов Лев Киселев.

Другим победителем стала Всероссийская федерация школьного спорта, которая проведет Московский молодежный фестиваль дрон-рейсинга и киберспорта. В рамках гранта пройдет гонка профессиональных пилотов и участников школьной лиги дрон-рейсинга, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стали известны победители пилотного сезона «Московской школьной киберспортивной лиги», организованной в сентябре московским центром «Патриот. Спорт» при поддержке Федерации компьютерного спорта города.