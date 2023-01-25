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Минобороны показало работу «Адмирала Горшкова» по нанесению удара ракетой «Циркон»

Лейла Алиева
В мире
Минобороны показало работу «Адмирала Горшкова» по нанесению удара ракетой «Циркон»
Фото: Depositphotos

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отработал в Атлантическом океане нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— В соответствии с учебной обстановкой фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал организацию нанесения ракетного удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, — говорится в сообщении.

В рамках учений фрегат показал высокую слаженность действий и выполнил все поставленные задачи, передает Telegram-канал военного ведомства.

Видео: Telegram / Минобороны России

Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» была по факту принята на вооружение в конце августа. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, этот факт является очередным аргументом, что Россия далека от изоляции и отечественный ОПК работает «основательно, надежно и уверенно». При этом предприятия оборонно-промышленного комплекса продолжают производить другие гиперзвуковые ракеты — «Кинжал».

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