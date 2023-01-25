Ефимов: Более 36 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря городской программе

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Инвесторы построят в Москве 13 офисных центров, где смогут работать более 36 тысяч человек, в рамках соглашений, подписанных с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом в среду, 25 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей. После завершения строительства в городе появится более 36 тысяч рабочих мест, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, всего к 2024 году на северо-востоке города планируется возвести два офисных центра почти на восемь тысяч рабочих мест. Еще по одному деловому центру появится на севере и северо-западе столицы. После сдачи объектов в эксплуатацию там смогут трудоустроиться более четырех тысяч человек.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в прошлом году с инвесторами город заключил пять соглашений, в рамках которых будет построено шесть офисных зданий, из них три расположатся на территории ТиНАО.

17 января президент России Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам заявил, что страна закончила прошлый год с инфляцией ниже прогнозных показателей и минимальным уровнем безработицы в 3,7 процента. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что таким образом страна достигла нового исторического минимума.