Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 56 миллионов цветов украсят Москву весной и летом

Лейла Алиева
Город
Более 56 миллионов цветов украсят Москву весной и летом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 56 миллионов цветов посадят в столице весной и летом. Об этом в среду, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов, — отметил он.

Цветочные клумбы традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Поэтапная высадка растений позволит сохранить их до осени, а первыми к майским праздникам распустятся около 15 миллионов тюльпанов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

За прошедший год специалисты высадили более 1,2 тысячи крупномерных деревьев, которые украсили улицы и переулки в столичных районах Тверской, Арбат и Хамовники. При озеленении улиц специалисты отдают предпочтение взрослым деревьям в возрасте от 15 до 35 лет, высота которых составляет три–девять метров.

Петр Бирюков Москва Цветы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте