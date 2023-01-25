Более 56 миллионов цветов украсят Москву весной и летом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 56 миллионов цветов посадят в столице весной и летом. Об этом в среду, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов, — отметил он.

Цветочные клумбы традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Поэтапная высадка растений позволит сохранить их до осени, а первыми к майским праздникам распустятся около 15 миллионов тюльпанов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

За прошедший год специалисты высадили более 1,2 тысячи крупномерных деревьев, которые украсили улицы и переулки в столичных районах Тверской, Арбат и Хамовники. При озеленении улиц специалисты отдают предпочтение взрослым деревьям в возрасте от 15 до 35 лет, высота которых составляет три–девять метров.