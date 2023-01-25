В центре столицы мужчина угнал внедорожник, который хозяйка забыла закрыть

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Садовая-Черногрязская улица Карта всех событий

В центре столицы мужчина угнал оставленный открытым внедорожник. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 25 января.

По его словам, инцидент произошел во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице. Злоумышленник увидел, что хозяйка автомобиля Land Rover не закрыла двери машины, и воспользовался этим. Мужчина сел в иномарку, завел ее и доехал на ней до Ленинского проспекта. Там угонщик бросил машину и скрылся.

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Вскоре злоумышленника задержали на улице Бусиновская Горка. Им оказался 38-летний москвич. Следствие установило, что мужчина сел за руль автомобиля без цели хищения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другой случай угона автомобиля произошел на юго-западе Москвы. Злоумышленник завладел машиной своей знакомой, но практически сразу попал на нем в ДТП.