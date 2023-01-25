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«Король рэпа» Бернард Грин скончался на 58-м году жизни

Полина Долганова
Общество
«Король рэпа» Бернард Грин скончался на 58-м году жизни
Фото: Youtube / XiaoAn

Музыкант Бернард Грин, более известный как B.G., The Prince of Rар, скончался в возрасте 57 лет. Об этом в среду, 25 января, сообщает TV Foren.

По данным СМИ, артист умер от рака простаты. Рэпер родился в Соединенных Штатах в 1965 году. В 90-е годы его музыку слушали как на территории Америки, так и в Европе.

Широкой общественности «Король рэпа» известен своим хитом This Beat Is Hot. В 1985 году Грин присоединился к рядам американской армии и проходил подготовку в Южной Каролине. Затем он был отправлен на службу в Германию. Артист принял решение остаться там и создавать свою музыку в ФРГ.

Грин был частым участником музыкальных конкурсов и выступал на фестивалях во Франкфурте-на-Майне. В 1996 году он оставил карьеру музыканта, а позже устроился на работу в музей.

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