Суд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу»

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу» и исключил организацию из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 25 января.

Сообщается, что такое решение было принято из-за направленного в суд иска от Министерства юстиции РФ по Москве в адрес региональной общественной организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений».

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Минюст аргументировал иск тем, что организация, являясь региональной, вопреки собственному уставу провела 11 мероприятий за пределами столицы.

«Московская Хельсинкская группа» была основана в 1976 году и ставила перед собой задачи по защите прав человека. Она являлась старейшей из действующих правозащитных организаций России. Ее основателем был Юрий Орлов, который скончался в сентябре 2020 года.