Суд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу»
Мосгорсуд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу» и исключил организацию из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 25 января.
Сообщается, что такое решение было принято из-за направленного в суд иска от Министерства юстиции РФ по Москве в адрес региональной общественной организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений».
Минюст аргументировал иск тем, что организация, являясь региональной, вопреки собственному уставу провела 11 мероприятий за пределами столицы.
«Московская Хельсинкская группа» была основана в 1976 году и ставила перед собой задачи по защите прав человека. Она являлась старейшей из действующих правозащитных организаций России. Ее основателем был Юрий Орлов, который скончался в сентябре 2020 года.