ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного наследия

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Исторический центр Одессы внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду, 25 января, сообщили в официальном аккаунте международной организации в Twitter.

Согласно заявлению представителей ЮНЕСКО, данное решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его».

Помимо того, полученный статус исторического центра Одессы дает украинскому правительству возможность сделать запрос «усиленной технической и финансовой международной помощи» для его защиты и восстановления в случае нанесения району ущерба.

Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие ее страны «обязуются не предпринимать никаких преднамеренных шагов, которые могут нанести ущерб объекту всемирного наследия, и оказывать содействие в его защите».

До этого президент России Владимир Путин назначил Рината Аляутдинова, ранее занимавшего пост директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД, постпредом РФ при ЮНЕСКО.