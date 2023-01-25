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«Колебания будут учащаться»: Вильфанд объяснил, с чем связаны резкие перепады температуры

Анна Хромцова
Евгений Жуков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Колебания будут учащаться»: Вильфанд объяснил, с чем связаны резкие перепады температуры
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», с чем могут быть связаны резкие перепады температуры.

По словам эксперта, за последние несколько десятилетий увеличилась «повторяемость экстремальных событий» — от очень холодных до очень теплых. Эти перепады, подчеркнул Вильфанд, являются следствием изменения климата.

Привычная погода становится редкостью, в то время как экстремальные изменения встречаются все чаще. Специалист отметил, что Новый год в Москве никогда за всю историю наблюдений не начинался с такой высокой отметки на термометре, после чего метеорологи фиксировали резкое похолодание до минус 30 градусов.

Спустя некоторое время, напомнил эксперт, наблюдалось резкое повышение температуры. По его словам, подобные колебания будут «учащаться и повторяться», и людям необходимо адаптироваться к этим условиям. Вильфанд предположил, что если человечество не изменит ситуацию с парниковыми газами, то через пару столетий адаптироваться к этому будет крайне сложно.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «Вечерняя Москва» встретилась с Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.

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