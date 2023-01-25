Синоптик Вильфанд: Метеозависимых людей не существует

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Большинство людей уверены, что они очень чувствительны к погоде. Однако на самом деле метеозависимых людей просто не существует, ведь метеозависимость официально не признана медицинским сообществом как болезнь. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Проводились эксперименты, доказывающие, что никакого влияния атмосферное давление не оказывает на состояние человека. Но все люди эмоционально зависят от информации, которую им сообщают. Если говорят, что завтра резкое повышение давления и это может сказаться на самочувствии человека, то человек воспринимает это и заранее себя настраивает. С моей точки зрения, метеочувствительных людей не существует, — заявил он.

Собеседник «ВМ» заметил, что если кого-то и можно назвать метеочувствительным, так это самих синоптиков. Когда их прогнозы сбываются — им хорошо, когда нет — плохо, пошутил Вильфанд.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «Вечерняя Москва» встретилась с Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.