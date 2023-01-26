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Народный календарь. Чего нельзя делать женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать женщинам 30 января, чтобы не навлечь болезни
Фото: Depositphotos

30 января православная церковь почитает память Антония Великого. В народном календаре этот день называется Антон Перезимник.

В народе верили, что в этот день женщинам нельзя вязать и прясть, готовить чечевицу и бобы, чтобы дети не болели корью, оспой, язвой и чумой. Было принято печь специальный хлеб, который раздавали родным и близким на здоровье.

Приметы погоды:

Теплая погода в этот день сулит сильные морозы в ближайшее время;

Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы;

Солнце только в полдень показалось — будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.

Именины отмечают: Савелий, Георгий, Павел, Антонина, Виктор, Антон, Иван.

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