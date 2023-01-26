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Сервис по распознанию рукописных текстов исторических документов начал работу в Москве

Александр Афонин
Город
Сервис по распознанию рукописных текстов исторических документов начал работу в Москве
Фото: Pexels

Столичный Главархив совместно с компанией «Яндекс» разработал сервис «Поиск по архивам», с помощью которого горожане смогут распознавать рукописные тексты в исторических документах. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 26 января.

— В основу проекта лег наш онлайн-сервис «Моя семья» — именно на его материалах разработчики обучали нейросеть. И если раньше поиски занимали десятки часов, то сейчас нужные имена можно найти за считаные минуты, — сказал руководитель Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Новый сервис основан на искусственном интеллекте. С его помощью пользователи смогут распознать рукописный текст и перевести его цифровой вид. На данный момент аудитория платформы составляет более 10 миллионов человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Москва одна из первых среди мегаполисов мира запустила процесс внедрения сервисов на базе искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. В настоящее время в эксперименте участвует свыше 40 сервисов нейросетей.

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