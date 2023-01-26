Около 350 новых семей в Москве заключат брак в «красивую дату» 23 февраля

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Около 350 пар собираются заключить брак в «красивую дату» 23 февраля. Об этом в четверг, 26 января, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

— Продолжается тренд на «красивые даты». В этом году среди молодоженов популярны любые даты с числом 23. Поэтому мы приняли решение открыть для проведения церемоний бракосочетания 23 февраля 2023 года, День защитника Отечества. В этот день в Москве планируют создать новые семьи около 350 пар, — отметила она.

Церемонии бракосочетания пройдут в двух самых популярных дворцах бракосочетания и на выездных локациях. Также неторжественно можно будет пожениться в центрах госуслуг «Мои документы», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в прошлом году столичные ЗАГСы зарегистрировали более 100 тысяч браков, что стало рекордом за последние 105 лет. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что правительство города проделывает большую работу для того, чтобы москвичи могли выбрать наиболее подходящий для них формат регистрации брака. В столице доступно около 200 площадок для торжественных церемоний.