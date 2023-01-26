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SHAMAN отрезал свои дреды в новом клипе

Александр Афонин
Общество
SHAMAN отрезал свои дреды в новом клипе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отрезал свои дреды в новом клипе «Исповедь». Видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале исполнителя в четверг, 26 января.

По сюжету клипа герой идет через двигающихся против него людей и обращается к Богу с просьбой указать путь. После этого певец попадает на заснеженное поле. Он проходит через него и попадает в небольшую церковь.

Внутри здания SHAMAN встречает старца, перед которым падает на колени. Исполнитель протягивает ему ножницы, которыми в результате срезаются его дреды.

Автором сценария видеоклипа выступил сам SHAMAN. Над созданием ролика трудилась команда из 30 человек, которые на протяжении 27 часов вели съемки в павильонах и на открытом воздухе.

До этого SHAMAN рассказал о чувствах, которые он испытывает во время выступления перед российскими солдатами, участвующими в спецоперации на Украине, и их родственниками. Певец подчеркнул, что продолжит выступать перед военнослужащими и их семьями.

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