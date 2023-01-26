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Приметы и советы

Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода

Араз Салехов
Общество
Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода
Фото: shutterstock

Депутаты госсовета Татарстана приняли решение изменить наименование высшего должностного лица региона с президента на «главу — раиса Республики Татарстан» без учета окончания срока полномочий действующего главы Татарстана. Об этом в четверг, 26 января, заявил председатель комитета госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

— Принятый закон содержит переходные положения, в соответствии с которыми новое наименование… будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан. Однако после проведения дополнительных консультаций… было принято решение отказаться от переходного периода, — поделился он.

Конституционные изменения коснутся шести разделов, которые включают 60 статей, цитирует его сайт госсовета республики.

В конце декабря 2022 года в парламент Татарстана от президиума Государственного совета поступил на рассмотрение законопроект, предусматривающий изменение наименования высшего должностного лица государства с президента на «главу — раиса Республики Татарстан».

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