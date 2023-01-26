Россияне в 2022 году стали покупать больше алкоголя и меньше других продуктов

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Из всех товаров повседневного спроса на российском рынке в 2022 году рост в натуральном выражении показали только продажи алкогольных напитков. Об этом говорится в отчете исследовательской компании NielsenIQ (есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).

По ее данным, объемы продаж спиртного в бутылках выросли лишь на 0,7%, и это в пять раз ниже, чем в 2021 году (3,7%).

Продажи на продовольственном рынке (без учета алкоголя и сигарет) в объемах снизились на 4,4% в 2022 году по сравнению с ростом 3,7% в 2021 году.

В целом, снижение спроса на повседневные товары в России в 2022 году оказалось глубже, чем в кризисные 2014–2015 годы — 3,4% против 1,6%.

— Спад в первую очередь связан со снижением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста цен, но помимо этого на рынок продолжают оказывать влияние и другие факторы: беспрецедентная трансформация логистических цепочек и смена ассортимента, — поясняют аналитики.

По сравнению с 2021 годом наиболее драматичное падение натуральных продаж среди продовольственных товаров произошло в безалкогольных напитках. Если годом ранее этот сегмент выступал драйвером продаж всего рынка товаров повседневного спроса, то по итогам 2022 года динамика его продаж снизилась с 10,9% до -5,2% в натуральном выражении, уточняет NielsenIQ Россия.

В деньгах рынок продовольствия без учета алкоголя и сигарет вырос на 15,6%. Основной вклад в номинальный рост рынка внесла инфляция, говорится в отчете.

Ранее Росалкогольрегулирование отчиталось о росте продаж водки в России в 2022 году на 76,2 миллиона декалитров.