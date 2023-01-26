WSJ: США хотят запретить Турции принимать Boeing авиакомпаний из России

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США оказывают давление на Турцию, чтобы прекратить полеты самолетов американского производства, которые принадлежат авиакомпаниям из России. Об этом в четверг, 26 января, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно имеющимся у издания данным, в прошлом месяце высокопоставленные чиновники из Вашингтона предупреждали Анкару о последствиях, если турецкие структуры будут предоставлять услуги российским и белорусским перевозчикам.

В американском Министерстве торговли не подтвердили эту информацию, однако отметили, что там ведется работа по соблюдению санкций с некоторыми иностранными авиакомпаниями. В Росавиации и Минтрансе России отказались комментировать эту информацию, передает РБК.

В декабре 2022 года агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании провели предварительные переговоры по меньшей мере с одной западной лизинговой компанией относительно приобретения некоторых застрявших в России самолетов из-за санкций.

Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций.