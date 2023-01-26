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Приметы и советы

Юрист Краснов рассказал, как стать законным владельцем заброшенного дачного участка

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как законно стать владельцем заброшенного дачного участка
Фото: depositphotos

В России предложили изымать заброшенные дачные участки за долги, если владелец три года и более не платит членские и целевые взносы. По действующему законодательству забрать такую землю возможно только в случае соразмерности долга стоимости, а срок исковой давности по долгам должен составлять три года. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, как можно забрать в собственность чужой заброшенный дачный участок на законных основаниях.

Он рассказал, что в России на законодательном уровне закреплена незыблемость права частной собственности — только суд может изъять у владельца его дачный участок на законных основаниях.

— Согласно российскому законодательству, принудительно лишить кого-то имущества можно только по решению суда. Например, если собственник не платит членские взносы, то сотрудники СНТ фиксируют эту задолженность с начисленными процентами и обращаются в суд. В свою очередь суд привлекает человека в рамках гражданского производства к ответственности по взысканию денежных средств, — объяснил Краснов.

По словам юриста, если государственный орган принимает решение, что человек обязан оплатить задолженность, то он либо ждет добровольной оплаты, либо передает решение судебным приставам.

— Они принимают меры по взысканию: арестовывают банковские счета должника и изымают имущество в пользу долга. Например, дачный участок могут забрать, чтобы оплатить задолженность, — подчеркнул эксперт.

Краснов уточнил, что в каждом СНТ могут быть свои уставы. В их рамках могут быть документально прописаны правила решения споров с должниками.

— В рамках этих взаимоотношений собственник дачного участка может заключить мировое соглашение с СНТ и передать свое имущество в пользу долга. Тогда СНТ становится собственником и выставляет его на продажу, — сообщил юрист.

Тем не менее сосед может предложить погасить за собственника долги и приобрести данную дачу. Это возможно только при согласии владельца, предупредил Краснов.

— В случае, когда владелец согласен продать свой участок тому, кто выплатит его долг, нужно составить договор купли-продажи с паспортными данными двух сторон и оформить участок в собственность другого человека в МФЦ, — пояснил специалист.

Юрист добавил, что в России нельзя без согласия владельца забрать в собственность заброшенный дачный участок. Даже если хозяин десятки лет не ухаживает за ним, не платит членские и целевые взносы. Любая попытка незаконного завладения чужим имуществом карается законом РФ.

— Нужно найти владельца и договориться с ним о продаже данного участка земли и дома. По-другому стать законным владельцем заброшенного дачного участка невозможно, — заверил эксперт.

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