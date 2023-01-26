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Эксперты МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах вблизи Запорожской АЭС

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эксперты МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах вблизи Запорожской АЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют мощные взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в четверг, 26 января, заявили в пресс-службе организации.

В заявлении говорится, что в последние дни почти на ежедневной основе группа МАГАТЭ по ядерной безопасности на станции фиксирует подобные события и сообщает о них в штаб-квартиру в Вене.

— Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе АЭС, в то время как другие кажутся гораздо ближе к самому объекту, — говорится в сообщении.

Так, по данным МАГАТЭ, 25 января около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, в результате чего офисные окна на заводе вибрировали, а 26 января их было слышно «еще больше».

В конце декабря в Москве состоялись консультации России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В ходе встречи стороны отметили близость позиций относительно проекта декларации о создании зоны безопасности АЭС. Контакты продолжатся, чтобы итоговый документ был готов в максимально короткие сроки.

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