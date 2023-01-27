Народный календарь. Почему нельзя переезжать 31 января

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31 января православная церковь чтит память Афанасия Великого. В народном календаре у славян этот день получил название Афанасий Ломонос. Обычно за окном стоит холодная погода.

В народе ходили поверья, что в этот день не стоит затевать переезд или справлять новоселье, иначе в новом доме будут регулярные скандалы. Также мальчиков 31 января крестить было нельзя. В противном случае это привело бы к мужскому бессилию.

Приметы погоды:

Сережки у луны — к морозу и пурге;

Вьюга и метель в этот день — к поздней весне;

Оттепель на Афанасия — к ненастному лету и плохому урожаю картофеля;

Солнце в полдень выглянуло — к ранней весне.

Именины отмечают: Афанасий, Владимир, Дмитрий, Емельян, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Оксана.