Народный календарь. Почему нельзя переезжать 31 января
31 января православная церковь чтит память Афанасия Великого. В народном календаре у славян этот день получил название Афанасий Ломонос. Обычно за окном стоит холодная погода.
В народе ходили поверья, что в этот день не стоит затевать переезд или справлять новоселье, иначе в новом доме будут регулярные скандалы. Также мальчиков 31 января крестить было нельзя. В противном случае это привело бы к мужскому бессилию.
Приметы погоды:
Сережки у луны — к морозу и пурге;
Вьюга и метель в этот день — к поздней весне;
Оттепель на Афанасия — к ненастному лету и плохому урожаю картофеля;
Солнце в полдень выглянуло — к ранней весне.
Именины отмечают: Афанасий, Владимир, Дмитрий, Емельян, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Оксана.